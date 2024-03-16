Как проходят выборы президента России в районах Алтайского края. Фото

В Мамонтовском районе отдать свой голос пришел ветеран ВОВ, отметивший недавно 100-летний юбилей Фото: СМИ городов и районов Алтайского края / Снимки предоставлены управлением печати и массовых коммуникаций В субботу в Алтайском крае продолжаются выборы президента.