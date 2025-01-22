Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии