СК закрыл дело о рабстве на ферме под Тулой. Там удерживали участника СВО

СК прекратил дело о тульской ферме, где держали в рабстве участника СВОСУ СК РФ по Тульской области Тульское управление СК закрыло уголовное дело о рабстве на яблочной ферме — ранее сообщалось, что в числе удерживаемых там лиц был экс-участник СВО.
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