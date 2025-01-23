Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК закрыл дело о рабстве на ферме под Тулой. Там удерживали участника СВО

СК закрыл дело о рабстве на ферме под Тулой. Там удерживали участника СВО

СК прекратил дело о тульской ферме, где держали в рабстве участника СВОСУ СК РФ по Тульской области Тульское управление СК закрыло уголовное дело о рабстве на яблочной ферме — ранее сообщалось, что в числе удерживаемых там лиц был экс-участник СВО.

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