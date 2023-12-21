В Киеве сравнили противостояние Зеленского и Залужного с закипающим котлом

Прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного, накалит его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии