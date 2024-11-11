Чет Холмгрен получил перелом кости и пропустит 8-10 недель

Центровой «Оклахомы» получил перелом гребня подвздошной кости и пропустит 8-10 недель. Бигмен «Тандер» получил повреждение в первой четверти матча с «Уорриорз» (116:127) после неудачного падения, когда пытался помешать Эндрю Уиггинсу.
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