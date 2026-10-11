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Польшу потрясла серия школьных нападений: десятки задержанных

Полиция сообщает, что в субботу произошло третье нападение на польскую школу менее чем за неделю, когда 21-летняя женщина ранила трех человек в учебном заведении в Варшаве.

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