Из России вышлют участника Telegram-группы с террористами, напавшими на «Крокус»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России гражданину Таджикистана Ахмаду Файзулохонзоду за нарушение миграционного законодательства (ч.
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