«Панатинаикос» в следующем сезоне должен стать первой командой Евролиги, которая будет играть на светодиодном паркете

Реализация инновационного проекта на OAKA Arena оценивается в сумму от 1,5 до 2 миллионов евро. «Панатинаикос» станет первой командой Евролиги, которая перейдет на светодиодный паркет на постоянной основе.
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