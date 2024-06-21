НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

«Панатинаикос» в следующем сезоне должен стать первой командой Евролиги, которая будет играть на светодиодном паркете

Реализация инновационного проекта на OAKA Arena оценивается в сумму от 1,5 до 2 миллионов евро. «Панатинаикос» станет первой командой Евролиги, которая перейдет на светодиодный паркет на постоянной основе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх