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Аргументы недели

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Лантратова проверит информацию о насилии в одном из рехабов в Петербурге

Лантратова проверит информацию о насилии в одном из рехабов в Петербурге

В Санкт-Петербурге проверят информацию о жестоком обращении с пациентами реабилитационного центра. Поводом стали сообщения о принудительном помещении в учреждение, применении насилия и ограничении связи с близкими.

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