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Самару накроет сильнейшая магнитная буря 10 сентября 2024

Самару накроет сильнейшая магнитная буря 10 сентября 2024

Магнитные бури — это временные изменения в магнитном поле Земли, вызванные солнечной активностью.Согласно прогнозам специалистов сервиса my-calend, 10 сентября 2024 года Самару ожидает сильная магнитная буря с силой 6 баллов.

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