SELL GOLD Gold Futures COMEX_DL:GC1! quantumpremiumfx Today's bullish move was monumental, we now expect a major drop of price since price action reached a strong supply zone,.
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SELL GOLD Gold Futures COMEX_DL:GC1! quantumpremiumfx Today's bullish move was monumental, we now expect a major drop of price since price action reached a strong supply zone,.