Медведя в Заельцовском бору ищут с квадрокоптерами

Если медведь пересечет черту города, его придется застрелить. Сегодня, 3 апреля, в диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области поступило сообщение о том, что мужчина во время прогулки с собакой в Заельцовском бору встретил медведя.