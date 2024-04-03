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Медведя в Заельцовском бору ищут с квадрокоптерами

Медведя в Заельцовском бору ищут с квадрокоптерами

Если медведь пересечет черту города, его придется застрелить. Сегодня, 3 апреля, в диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области поступило сообщение о том, что мужчина во время прогулки с собакой в Заельцовском бору встретил медведя.

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