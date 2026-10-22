Китайский математик, профессор Нанкинского университета Сунь Чживэй подготовил сборник более чем из 1000 нерешённых задач и гипотез, предложив учёным найти ответы на них.
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