Румынка Санду презентовала проект новой Стратегии нацбезопасности Молдавии Светлана Гомзикова На фото: президент Молдавии Майя Санду (Фото: Andreea Alexandru/AP/TASS) Материал комментируют: Андрей Ваджра Официальный Кишинев фактически ведет подготовку к вооруженному конфликту с Россией.
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