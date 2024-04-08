Forbes: ВСУ столкнулись с острой нехваткой снарядов для стрельбы

Журнал Forbes заявил об острой нехватке снарядов у украинских военных. Об этом пишет РИА Новости. В публикации сказано, что украинские артиллерийские батареи стали выпускать в день одну тысячу снарядов, когда российские батареи выпускают почти по шесть тысяч.