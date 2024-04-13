Зачем учиться задерживать дыхание: преимуществ фридайвинга для здоровья

Снижение стресса, улучшение иммунитета и многое другое Казалось бы, зачем учиться нырять на задержке дыхания людям, которые живут себе спокойно в сотнях и тысячах километров от моря? Но фридайвинг имеет невероятные преимущества, которые выходят далеко за рамки ваших ощущений в воде.