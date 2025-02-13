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SPLETNIK

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Ирина Шейк поделилась редким фото с дочерью

Ирина Шейк поделилась редким фото с дочерью

Ирина Шейк поделилась новыми фото в соцсетях. На одном из снимков 39-летняя российская модель позирует с дочерью Леей от голливудского актёра Брэдли Купера.

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