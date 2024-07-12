54-летний мужчина утонул в пруду на улице Паровозной в Щекино

Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Тульской области утром, 12 июля. Из пруда на улице Паровозной в Щекино водолазы областной поисково-спасательной службы вытащили тело погибшего 54-летнего мужчины.
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