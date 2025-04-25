Военный обозреватель Алехин рассказал о боях в Курской и Белгородской областях

КУРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Украинские силы использовали Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области в качестве укрепленного оборонного пункта, где размещали артиллерию и пусковые установки БПЛА.
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