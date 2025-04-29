Константинов: мир на условиях РФ для Зеленского будет лучше, чем потерять Украину

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал заключение мира с условием признания Крымского полуострова в составе России для главы киевского режима Зеленского лучшим решением, чем потерять всю Украину.
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