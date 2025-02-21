Эксперт Капустин оценил снос замка Пугачевой в Грязи в 40 млн рублей

ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин оценил снос замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в подмосковной деревне Грязь в 40 миллионов рублей.
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