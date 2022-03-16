Кудерметова вышла в крупнейший четвертьфинал в карьере

24-я ракетка мира Вероника Кудерметова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс обыграла №33 Маркету Вондроушову – 7:6, 6:7, 7:5.

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