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Zero Hedge

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'Our Military Is Helpless': Migrant Ambush Targeting Military Vehicles In Ceuta Was Pre-Planned, Police Claim

'Our Military Is Helpless': Migrant Ambush Targeting Military Vehicles In Ceuta Was Pre-Planned, Police Claim

'Our Military Is Helpless': Migrant Ambush Targeting Military Vehicles In Ceuta Was Pre-Planned, Police Claim Via Remix News, The attack targeting a military patrol in the Benzú area of Ceuta last night was a pre-planned ambush rather than a spontaneous clash, according to preliminary findings from the National Police.

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