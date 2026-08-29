'Our Military Is Helpless': Migrant Ambush Targeting Military Vehicles In Ceuta Was Pre-Planned, Police Claim Via Remix News, The attack targeting a military patrol in the Benzú area of Ceuta last night was a pre-planned ambush rather than a spontaneous clash, according to preliminary findings from the National Police.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым