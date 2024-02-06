Купил мини-ПК — получил шпионское ПО. В компьютерах AceMagic обнаружилось предустановленное вредоносное ПО семейств Bladabindi и Redline

Производитель ПК AceMagic, похоже, устанавливал на свои компьютеры шпионское ПО. Автор канала The Net Guy Reviews во время тестов ПК AceMagic AD08 обнаружил подозрительные файлы в разделе восстановления с диска NVMe, установленного внутри ПК.
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