Купил мини-ПК — получил шпионское ПО. В компьютерах AceMagic обнаружилось предустановленное вредоносное ПО семейств Bladabindi и Redline

Производитель ПК AceMagic, похоже, устанавливал на свои компьютеры шпионское ПО. Автор канала The Net Guy Reviews во время тестов ПК AceMagic AD08 обнаружил подозрительные файлы в разделе восстановления с диска NVMe, установленного внутри ПК.