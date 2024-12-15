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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чок о дизайне костюмов: «Мне очень нравится эта сторона фигурного катания – ты как бы за кадром, но при этом незримо присутствуешь на льду»

Чок создала дизайн-студию Madison Chock Design. В этом сезоне она создала дизайн для платья испанской фигуристки Оливии Смарт к произвольному танцу под саунд-трек из фильма «Дюна».

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