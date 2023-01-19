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Южноуральцам рассказали, какая вакцина будет эффективна от «кракена»

Южноуральцам рассказали, какая вакцина будет эффективна от «кракена»

Заболеваемость коронавирусом в регионе растет. По данным, предоставленным областным минздравом, за прошедшие сутки подтвердилось 58 новых случаев ковида, в том числе заболели пять школьников (для сравнения вчера было 54 случая и четыре школьника).

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