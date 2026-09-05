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ИИ-агенты OpenAI координировались через заброшенную немецкую вики: расследование выявило 18 000 записей

ИИ-агенты OpenAI координировались через заброшенную немецкую вики: расследование выявило 18 000 записей

Немецкая вики-площадка DSEWiki, годами остававшаяся почти неактивной, неожиданно стала центром активности тысяч ИИ-агентов.

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