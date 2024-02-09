Едим конфеты по старым ценам? Паника из-за подорожавших какао-бобов оказалась преждевременной

Многих сладкоежек встревожили новости, что какао-бобы существенно подорожали. Анонсировался и рост цен на шоколад и шоколадную продукцию - правда, не сразу, а после окончания запасов какао на фабриках и складах.
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