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Едим конфеты по старым ценам? Паника из-за подорожавших какао-бобов оказалась преждевременной

Едим конфеты по старым ценам? Паника из-за подорожавших какао-бобов оказалась преждевременной

Многих сладкоежек встревожили новости, что какао-бобы существенно подорожали. Анонсировался и рост цен на шоколад и шоколадную продукцию - правда, не сразу, а после окончания запасов какао на фабриках и складах.

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