Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Опарин сыграет с Накамурой, Витюгов против Гири, другие партии

27 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны пятые партии группового этапа. Гран-при ФИДЕ 3-й этап Берлин, Германия Групповой этап 5-й тур Начало – 17:00 по московскому времени.
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