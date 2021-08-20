Журнал «Профиль»

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Продукты, помогающие восстановиться после COVID-19, перечислила специалист

Продукты, помогающие восстановиться после COVID-19, перечислила специалист

В реабилитации после коронавируса одну из главных ролей играет полноценный рацион питания. Именно из продуктов человек должен получать все необходимое, считает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Маргарита Провоторова.

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