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Царьград

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В Чите 16 сентября начнут консервацию фонтанов до 2026 года

В Чите 16 сентября начнут консервацию фонтанов до 2026 года

В Чите определён срок прекращения работы городских фонтанов. Соответствующая информация появилась в официальном МАКС-канале администрации городского округа «Город Чита».

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