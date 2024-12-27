В Евросоюз вступила в силу директива о едином разъеме для зарядки для смартфонов

В противном случае продажа устройств будет запрещена На территории Евросоюза 28 декабря вступает в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны обладать единым разъемом типа USB-C для зарядки.
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