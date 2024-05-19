17 историй про горе-родителей, от поведения которых у окружающих аж подгорает

Практически всегда воспитание детей нужно начинать с их родителей. Ведь если малыши ведут себя как-то не так, а взрослые лишь улыбаются и гладят своих чад по голове, то эта безнаказанность и порождает неадекватные поступки.
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