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ИЗВЕСТИЯ iz

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Маск в шутку пригрозил подпалить усы Мадуро после блокировки X в Венесуэле

Маск в шутку пригрозил подпалить усы Мадуро после блокировки X в Венесуэле

Американский предприниматель Илон Маск пошутил, что использует космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как тот принял решение о блокировке в стране социальной сети X (бывш.

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