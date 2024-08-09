Маск в шутку пригрозил подпалить усы Мадуро после блокировки X в Венесуэле

Американский предприниматель Илон Маск пошутил, что использует космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как тот принял решение о блокировке в стране социальной сети X (бывш.
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