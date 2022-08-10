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Торонто (WTA). Второй круг. Саккари играет со Стивенс

Мария Саккари играет со Слоун Стивенс во втором круге в Торонто. Сетка турнира здесь. National Bank Open Торонто, Канада 8 – 14 августа 2022 WTA 1000 Призовой фонд – 2 527 250 долларов Отрытые корты, хард Второй круг Мария Саккари (Греция)  Слоун Стивенс (США) 6:2|4:6|1:1 Дата проведения 10 августа, 04.

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