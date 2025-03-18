Экипаж ТОС "Солнцепек" сжег опорник и укрытия боевиков в зоне СВО

Минобороны РФ Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения войск РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил в ночное время взводный опорный пункт и укрытия украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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