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Стало известно, сколько будет стоить собрать ребенка в школу в 2026 году

Стало известно, сколько будет стоить собрать ребенка в школу в 2026 году

Минимальные расходы на подготовку ребенка к 1 сентября в 2026 году составят почти 30 тысяч рублей. Такие подсчеты привел доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает Life.

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