Стало известно, сколько будет стоить собрать ребенка в школу в 2026 году

Минимальные расходы на подготовку ребенка к 1 сентября в 2026 году составят почти 30 тысяч рублей. Такие подсчеты привел доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии