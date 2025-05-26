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На острове Пуэрто-Рико огромная змея проглотила домашнюю собаку. Хозяин животного в печали

На острове Пуэрто-Рико огромная змея проглотила домашнюю собаку. Хозяин животного в печали

Мужчина не успел спасти своего четвероного друга от пятиметровой рептилии. Это уже вторая жертва огромных змей на острове.

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