Требовать, проверять, торопиться: почему современные свидания напоминают допрос и как вернуть искренность в общение

Объясняем, почему тревога превращает свидания в жесткий отбор. 123RF/legion-media.ruСегодняшний ритм жизни диктует свои правила: активный и насыщенный событиями график, постоянная спешка превращают поиск партнера в жесткий отбор, который мало напоминает романтическое знакомство.