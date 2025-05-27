«Негодяйское действие»: Толмацкий обвинил Турчина в мошенничестве

Политика как она есть

Продюсер Александр Толмацкий назвал телеэкстрасенса Никиту Турчина мелким мошенником. Как сообщает Starhit, он потребовал от молодого человека вернуть деньги другим участникам шоу «Мастер игры», которые он собирал на подарок музыканту.