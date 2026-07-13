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Орлов считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита»: «Сохранили состав, Барко не уедет – незаменимая фигура. Они не скрывают амбиций, еще кого-то приобретут»

Комментатор Геннадий Орлов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне РПЛ . «На сегодняшний день главным конкурентом « Зенита » мне видится « Спартак ».

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