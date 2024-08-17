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Каждый зубец может стать смертельным: Комбат "Викинг" показал особое устройство. Спастись сложно

Каждый зубец может стать смертельным: Комбат "Викинг" показал особое устройство. Спастись сложно

Комбат "Викинг" показал новое оружие ВСУ, от которого сложно спастись. Особое устройство покрыто зубцами, и каждый из них может привести к смерти.

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