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Газета.ру

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Трамп: в проект санкций против России могут включить Иран и "Хезболлу"

Трамп: в проект санкций против России могут включить Иран и "Хезболлу"

Иран и шиитское движение "Хезболла" могут быть включены в проект санкций против России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

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