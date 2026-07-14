Трамп: в проект санкций против России могут включить Иран и "Хезболлу"

Иран и шиитское движение "Хезболла" могут быть включены в проект санкций против России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.
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