Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента страны о помощи

Невеста одного из 11 задержанных в Тунисе россиян попросила о помощи президента страны Каиса Саида. Направленное ею через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF) письмо оказалась в распоряжении РИА Новости.
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