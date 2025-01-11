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Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента страны о помощи

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента страны о помощи

Невеста одного из 11 задержанных в Тунисе россиян попросила о помощи президента страны Каиса Саида. Направленное ею через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF) письмо оказалась в распоряжении РИА Новости.

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