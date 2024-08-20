Трамп: Харрис заявила, что не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября

Кандидат на выборах главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что его оппонент от демократов, нынешний вице-президент США Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним на телеканале Fox News 4 сентября.