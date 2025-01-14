Вот такая баня на месте ЧП. «Сообщение о технологическом нарушении по адресу: пр. Пятилеток, д. 19 поступило в Центральную диспетчерскую службу предприятия во вторник, 14 декабря, в 08:07.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вот такая баня на месте ЧП. «Сообщение о технологическом нарушении по адресу: пр. Пятилеток, д. 19 поступило в Центральную диспетчерскую службу предприятия во вторник, 14 декабря, в 08:07.