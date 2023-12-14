Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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СМИ: заподозренный норвежской разведкой в шпионаже бразилец назвался россиянином

СМИ: заподозренный норвежской разведкой в шпионаже бразилец назвался россиянином

Обвиняемый в Норвегии по делу о шпионаже исследователь из Университета Тромсё, который ранее представился как Хосе Ассис Джаммария из Бразилии, заявил, что является гражданином России, и назвался 45-летним Михаилом Микушиным.

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