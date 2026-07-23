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МОСИНФОРМ

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Большинство москвичей положительно оценили программу капремонта — ВЦИОМ

Большинство москвичей положительно оценили программу капремонта — ВЦИОМ

Большинство горожан положительно оценивают программу капремонта. Аналитический центр ВЦИОМ по заказу редакции «Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня» представляет результаты опроса москвичей — жителей многоквартирных домов о капитальном ремонте.

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