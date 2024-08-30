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Тайная доктрина

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  • Василий Топчий
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Последняя надежда ВМФ: новый корвет спасёт надводные силы и страну

Последняя надежда ВМФ: новый корвет спасёт надводные силы и страну

Последняя надежда ВМФ: новый корвет спасёт надводные силы и страну Многоцелевой (с противолодочными возможностями) малый корвет на базе МРК «Каракурт» может оказаться спасительным для флота, но проекту надо дать ход.

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Комментарии
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Василий Топчий
Читаю и плачу. Неужели флотоводцы и ГШ такие тупые? Герасимов враг.
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