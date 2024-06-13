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ИИ представил, как будут выглядеть люди через 1000 лет

ИИ представил, как будут выглядеть люди через 1000 лет

Так будут выглядеть люди, по мнению нейросети, через 1000 лет / © UNILAD / Midjourney Согласно версии нейросети, людей активно будет модифицировать свои тела с помощью различных технологических гаджетов и по сути превратятся в киборгов.

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